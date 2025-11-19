Земетресение с магнитуд 5,5 удари Камчатка
Земетресението е настъпило на 178 км от Петропавловск-Камчатски. Епицентърът е бил на дълбочина 40,3 км.
64,7% от социалните помощи в ЕС се изплащат в брой
16:04 / 18.11.2025
