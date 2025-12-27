EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил в провинция Сантяго дел Естеро на дълбочина 588 километра. Земетресението е регистрирано на 121 км северно от Сантяго дел Естеро, Аржентина, на 38 км северозападно от Aнатуа, Аржентина, на дълбочина 588 км.
Засега няма информация за евентуални пострадали или щети.
Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер разтърси Северна Аржентина
