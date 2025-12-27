Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер разтърси Северна Аржентина днес. Това става ясно от справка на ФОКУС в Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил в провинция Сантяго дел Естеро на дълбочина 588 километра. Земетресението е регистрирано на 121 км северно от Сантяго дел Естеро, Аржентина, на 38 км северозападно от Aнатуа, Аржентина, на дълбочина 588 км.

Засега няма информация за евентуални пострадали или щети.