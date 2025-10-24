Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер бе регистрирано около японския остров Хокайдо, съобщи Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). 

Засечено е около 01:40 часа местно време. Към този момент няма съобщения за ранени или материални щети.