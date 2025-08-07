Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер разтърси Тайван

© Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер удари Тайван. Трусът е регистриран около 15:45 часа местно време.



Европейският средиземноморски сеизмологичен център посочи, че е усетен на 136 км от Кеелунг, Тайван и на 19 км Йонакуни, Япония .



Няма данни за пострадали хора или сериозни материални щети към този момент.