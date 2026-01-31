Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5.3 по скалата на Рихтер разтърси Исландия днес. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано на 223 км северозападно от Рейкявик, Исландия, на 117 км източн от Акурейри, Исландия, на дълбочина 1 км.