EMSC).
Земетресението е регистрирано на 223 км северозападно от Рейкявик, Исландия, на 117 км източн от Акурейри, Исландия, на дълбочина 1 км.
Земетресение с магнитуд 5.3 по скалата на Рихтер разтърси Исландия
©
Още по темата
/
Над два метра снежна покривка, а валежите продължават: Рекордни снеговалежи предизвикват хаос в Япония
29.01
Най-малко 15 загинали и 28 в неизвестност след потъването на ферибот край южното крайбрежие на Филипините
26.01
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Още от категорията
/
Европол: Трафикът на кокаин е достигнал безпрецедентни нива, все по-често се използват високотехнологични методи
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба"...
09:19 / 30.01.2026
САЩ отнемат лиценза на канадските самолети Bombardier, a Тръмп за...
08:49 / 30.01.2026
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн...
22:57 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.