Земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер разтърси Индия

© Силно земетресение с магнитуд 5,5 градуса по скалата на Рихтер разтърси днес североизточна Индия. Това показва справка на ''Фокус'' в Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Земетресението е станало на 65 км североизточно от Гувахати, Индия, 11 км североизточно от Харупатия, Индия, на дълбочина 29 км. Земетресението е засечено в 16:41 часа местно време.



Засега няма информация за евентуални жертви или причинени материални щети.