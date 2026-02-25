Сподели close
Земетресение с магнитуд 5.5 бе регистрирано днес в източната част на Папуа Нова Гвинея. Това показва справка на ФОКУС в сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е регистриран на 488 км северозападно от Порт Морсби, Папуа Нова, на 14 км източно от Маданг, Папуа Нова Гвинея, на дълбочина 72 км.

Папуа Нова Гвинея се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен, където често има сеизмична активност. През март 2025 г. в северната част на страната друго силно земетресение с магнитуд 6,7 отне живота на трима души и разруши над 1000 жилища.