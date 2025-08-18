Земетресение с магнитуд 5.6 по Рихтер разтърси Тонга

© Земетресение с магнитуд 5.6 по Рихтер е регистрирано в Тонга. За това съобщи Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Земетресението е регистрирано на 252 км югозападно от Апия, Самоа, на 215 км югозападно от Гатаивай, Самоа, на дълбочина 50 км.



Трусът е станал в 20:48 местно време (10:48 българско).



Няма данни за щети или пострадали.