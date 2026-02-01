EMSC).
Епицентърът на труса е бил на 125 км североизточно от столицата Нукуалофа, на 92 км югоизточно от Oхонуа, Тонга. Дълбочината му е била на 12 км.
Няма данни за щети или пострадали.
Земетресение с магнитуд 5.8 по Рихтер разтърси остров Тонга
©
Още по темата
/
Над два метра снежна покривка, а валежите продължават: Рекордни снеговалежи предизвикват хаос в Япония
29.01
Най-малко 15 загинали и 28 в неизвестност след потъването на ферибот край южното крайбрежие на Филипините
26.01
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Още от категорията
/
Всичко, което трябва да знаете за документалния филм за крал Чарлз III: В търсене на хармония: визията на един крал
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания се увеличи ...
20:01 / 31.01.2026
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на...
15:09 / 31.01.2026
Хиляди хора в САЩ протестират срещу ICE
11:15 / 31.01.2026
Федералното правителство на САЩ спря работа
11:17 / 31.01.2026
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба"...
09:19 / 30.01.2026
САЩ отнемат лиценза на канадските самолети Bombardier, a Тръмп за...
08:49 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.