EMSC).
Трусът е регистриран на 599 км югозападно от Петропавловск-Камчатски, на 285 км югозападно от Северо-Курилск. Епицентърът е бил разположен на дълбочина приблизително 55 км.
Не се съобщава за евентуални щети или жертви.
Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер удари Курилските острови
©
Още по темата
/
Най-малко 15 загинали, хиляди евакуирани и се очакват нови проливни дъждове: Португалия е връхлетяна от нова природна стихия
12.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Украински военни заловиха българин, сражавал се за Русия
13:43 / 14.02.2026
Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възм...
21:06 / 13.02.2026
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, кое...
22:09 / 12.02.2026
Белгийската полиция обискира сгради на ЕК
16:58 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.