Земетресение с магнитуд 6.2 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Тонга, в югозападната част на Тихия океан. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 221 км югозападно от Апия, Самоа, на 192 км южно от Гатаивай, Самоа. Дълбочината му е била на 10 км.

Засега няма данни за щети или пострадали.