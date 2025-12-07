Сподели close
Земетресение с магнитуд 7 градуса по скалата на Рихтер удари района около Якутат в Аляска, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS)тази вечер.

Както е показано на картата на USGS, източникът на земетресението се е намирал в южната част на канадската територия Юкон.

Първоначалната магнитуда на земетресението е била оценена на 6,8.

Земетресението е станало на 90 километра северно от Якутат, с дълбочина 10 километра.

Засега няма информация за евентуални жертви или материални щети.