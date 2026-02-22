EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 97 км северно от Кота Кинабалу, на 62 км югозападно от Кудат, на дълбочина от 620 км.
Засега няма данни за евентуални жертви или причинени материални щети.
Има предупреждение за опасност от цунами.
Земетресение с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер удари бреговете на Малайзия
