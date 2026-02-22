Сподели close
Земетресение с магнитуд 7,1 е регистрирано днес край бреговете на Малайзия. Това показва справка на ФОКУС в сайта на Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 97 км северно от Кота Кинабалу, на 62 км югозападно от Кудат, на дълбочина от 620 км.

Засега няма данни за евентуални жертви или причинени материални щети.

Има предупреждение за опасност от цунами.