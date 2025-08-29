Земетресение с магнитуд от 6,0 разтърси остров Хоншу

© Земетресение с магнитуд от 6,0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край бреговете на най-големия остров в Япония – Хоншу. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 108 км източно от Сендай, Япония, на 69 км югоизточно от Ишиномаки, Япония. Дълбочината му е била на 40 километра.



Тръсът е регистриран в 1:29 часа местно време ( 19:29 българско време).



Засега няма данни за пострадали, материални щети или опасност от образуването на цунами.