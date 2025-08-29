Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Земетресение с магнитуд от 6,0 разтърси остров Хоншу
Автор: Борислава Благоева 20:04Коментари (0)76
©
Земетресение с магнитуд от 6,0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край бреговете на най-големия остров в Япония – Хоншу. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 108 км  източно от Сендай, Япония, на 69 км югоизточно от Ишиномаки, Япония. Дълбочината му е била на 40 километра.

Тръсът е регистриран в 1:29 часа местно време ( 19:29 българско време).

Засега няма данни за пострадали, материални щети или опасност от образуването на цунами.

Още по темата: общо новини по темата: 1247
29.08.2025 »
27.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
24.08.2025 »
23.08.2025 »
предишна страница [ 1/208 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
09:52 / 27.08.2025
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
DIA: Стара народна песен е в основата на песента "От целувка белег не остава"
DIA: Стара народна песен е в основата на песента "От целувка белег не остава"
12:06 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
16:19 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
09:03 / 27.08.2025
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
12:22 / 27.08.2025
Мъж, отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ми покаже какво прави с хора, които му казват "не"
Мъж, отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ми покаже какво прави с хора, които му казват "не"
09:13 / 27.08.2025
Актуални теми
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
Протести в Сърбия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Формула 3 сезон 2025
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: