Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция днес. Това показва справка нана сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Епицентърът на земетресението е бил на 79 км южно от Патра, на 23 км югозападно от Палерос, Гърция, на дълбочина 10 км. Трусът е станал в 8:16 часа местно време (съвпада с българското).Няма данни за пострадали или щети.