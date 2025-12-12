Земетресение в Румъния
©
Земетресението е с дълбочина 87,7 км, и е засечено близо до Фокшани.
Digi24 съобщи, че друг трус с магнитуд 2 по скалата на Рихтер и с дълбочина 12 км е станал вчера отново в сеизмичната зона Вранча-Бузъу.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Гръцките фермери продължават да протестират, полицията блокира движението им към пристанището в Патра
10.12
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски говори за референдум: Въпросът за териториите трябва да ...
18:37 / 11.12.2025
ЕК завежда дело срещу България
17:44 / 11.12.2025
Тръмп призова CNN да бъде продадена
11:33 / 11.12.2025
САЩ предоставиха на Европа таен план за връщане на Русия в светов...
10:32 / 11.12.2025
Земетресение от 5.1 по Рихтер разтърси Западна Турция
09:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.