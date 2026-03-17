Земетресение с магнитуд М=4.1 в района на град Янина, Северозападна Гърция.По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 17 март 2026 г., в 12:37 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 4.1 в района на град Янина , Гърция.Епицентърът е на 290 км от град Петрич, на 340 км от град Благоевград и на 420 км от град София.