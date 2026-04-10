Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в градове в Западна Гърция в петък сутринта, според Геодинамичния институт към Националната обсерватория на Атина, пише Ekathimerini.

Епицентърът на труса е бил на един километър западно от Навпактос и е бил усетен в Антирио, Патра и други райони на Айтолия-Акарнания и Ахая.

Не се съобщава за щети.

Припомняме, че на 25 март силно земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано край Атон на Халкидическия полуостров в Гърция. Трусът бе усетен и в България.