EMSC).
Трусът е регстриран на 63 км югоизточно от Балъкесир в 10:10 часа местно време (09:10 часа българско време), на 12 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 11 км.
"Фокус" припомня, че на 27 октомври вечерта, в същия район бе регистрирано земетресение с магнитуд 6.1 по скалата на Рихтер, трусът бе усетен и в България. В Турция бяха регистрирани над 100 вторични труса.
