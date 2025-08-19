Жандармерия патрулира по цялото румънско крайбрежие, обявен е червен флаг

© Спасители са развяли червения флаг по цялото румънско крайбрежие, а жандармерия патрулира плажа. От Ефорие до Мангалия плуването в морето е строго забранено, пише Digi24.



На морския бряг вятърът се усили и от вторник сутринта спасителите развяват червения флаг, започвайки от Ефорие чак до Мангалия. Жандармеристите също дойдоха на плажа "Венера“, за да подкрепят спасителите, които предупреждават туристите да не влизат във водата.



Спасителите обясняват на туристите, че не им е позволено да се впускат във вълните. Въпреки че вълните не са силни, има много силни течения. Поради това плуването в морето е забранено във всички курорти на южното крайбрежие. Полицията каза, че ще отидат и на плажа в Юпитер, защото там има туристи, които не разбират, че нямат право да влизат в морето, когато е вдигнат червен флаг. През уикенда на "Сейнт Мери“ четирима души загубиха живота си, след като се впуснаха във вълните.