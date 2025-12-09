Жечо Станков очерта основните акценти в енергийното сътрудничество между България и САЩ.
Министър Станков насочи вниманието върху проектите, които оформят новата архитектура на българската енергетика. Акцент той постави върху изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй“ като двигател на националната енергийна сигурност. В рамките на дискусията беше подчертан и същественият напредък в диверсификацията, включително ролята на доставките на втечнен природен газ от САЩ, които укрепват устойчивостта на системата. Сред акцентите бе и проектът за Вертикалния газов коридор, разширяващ регионалната свързаност и осигуряващ допълнителни маршрути за доставка. Българският енергиен министър обърна внимание на развитието на балансиращите мощности чрез нови ПАВЕЦ, които имат ключова роля в управлението на електроенергийната система. В контекста на иновациите в сектора представи перспективите за развитие у нас на малките модулни реактори, възможностите за изграждане на дейта центрове и извършваните по силата на Меморандум между БЕХ и Университета на Северна Дакота сондажи с оглед анализ на потенциала за извличане на редкоземни елементи от лигнитните ни въглища.
Заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит подчерта първостепенното значение на енергетиката за стратегическото партньорство между двете държави. Страните потвърдиха отличното сътрудничество в сектора, което подкрепя дългосрочната енергийна сигурност, насърчава иновациите и създава значими икономически възможности.
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
©
Още по темата
/
Проф. Георги Касчиев: Поради близостта на казусите в Унгария и в България, трябва да се наблюдават действията на Комисията по отношение на проекта за АЕЦ "Пакш-2"
15.09
Президентът: Следва да имаме високо ниво на амбиции за развитие на ядрената си енергетика, предвид своя над 50-годишен доказан опит
02.09
България договори стратегическо партньорство за осигуряване на финансиране за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй"
16.07
Борисов: Вярвам, че Франция и България могат да бъдат силни партньори в енергийната трансформация на Европа
09.07
Атанас Зафиров: Нямаме окончателно инвестиционно предложение за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй"
04.07
От "Възраждане" сигнализират за сериозни нарушения при обществена поръчка на АЕЦ "Козлодуй": Това са над 12 милиона лева надценка
02.07
Още от категорията
/
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Paramount отправи нова оферта за враждебно придобиване на Warner ...
16:59 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.