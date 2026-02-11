Associated Press.
Началникът не в разкрил името й, а мотивът за нападението остава неясен.
Флойд е заявил, че полицията все още разследва как жертвите са свързани с нападателя.
"ФОКУС" припомня, че най-малко 10 души са загинали и 25 ранени след стрелба в отдалечена част на Канада. По-рано бе съобщено, че стрелецът е намерен мъртъв. Полицията проверява за втори замесен в стрелбата.
Жена е идентифицирана като заподозряна за стрелбата в гимназия в Канада
©
Още по темата
Какво представлява канадската Кралска конна полиция и каква е ролята и в стрелбата в гимназия в Тъмбълър Ридж
09:17
Още от категорията
/
Хауърд Лутник бил на "семейна ваканция" на острова на Епстийн, чуват се призиви за оставката му
10:49
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:37 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.