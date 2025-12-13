Fox News.
Полицейското управление на Ню Йорк (NYPD) съобщи на Fox News Digital, че 39-годишната жена от Калифорния сменяла памперса на бебето си в тоалетната на седмия етаж на магазина, когато била намушкана два пъти в гърба и получила разкъсване на лявата ръка.
Полицията заяви, че нападението е било "непровокирано“ и че преди намушкването не е имало контакт между заподозряната, идентифицирана като Кери Ахърн, и жертвата.
Жертвата на намушкването е била откарана в болница Bellevue в стабилно състояние и се очаква да се възстанови напълно. Бебето не е пострадало при атаката.
"Мислите и молитвите ми са с моите служители и техните семейства по време на това много травматично събитие. Благодарен съм, че са в безопасност и получават необходимите грижи и подкрепа“, заяви шерифът на LASD Робърт Луна в изявление. "Искам да благодаря на първите реагирали от NYPD, които действаха бързо, за да задържат заподозряната. Предоставихме услуги за подкрепа и благополучие на служителите, за да гарантираме, че персоналът ни разполага с необходимите ресурси в този труден момент.“
Жена е намушкана в Ню Йорк, докато преобувала бебето си в тоалетната на Macy's
