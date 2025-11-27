BBC.
По данни на полицията жената, на видима възраст около 20 години, е починала на място, а мъжът, също на около 20 години, е бил транспортиран с хеликоптер до болница в Нюкасъл в критично състояние.
Парамедиците са били извикани на плажа Кайлис в Националния парк Крауди Бей, на около 300 км северно от Сидни, рано в четвъртък сутринта, съобщава полицията.
Властите похвалили минувач, който е поставил импровизиран турникет на крака на мъжа преди пристигането на екипите, което "вероятно е спасило живота му".
"Да се изложиш на такава опасност е героично и очевидно ни даде време да достигнем до пациента."
Според властите нападението вероятно е било причинено от "едра бичова акула".
Бичовите акули, които могат да бъдат открити както в сладка, така и в солена вода, са "една от малкото акули, които са потенциално опасни за хората", казва Австралийският музей. Те са третият най-смъртоносен вид акули.
Плажът вече е затворен и се използват, а Surf Life Saving NSW заяви, че околните плажове също ще бъдат затворени за 24 часа, докато дронове наблюдават района.
"Това е ужасна трагедия и изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата на пострадалите", казва главният изпълнителен директор на Surf Life Saving NSW Стив Пиърс.
"Засега, моля, стойте далеч от водата на плажовете и следвайте указанията на спасителите", добавя той.
Това е петото фатално нападение от акула в Австралия тази година. Последното беше преди по-малко от три месеца, когато мъж беше убит при рядко нападение от акула на северните плажове на Сидни.
