Жерар Депардийо е освободен от ареста в Париж

© Френският актьор Жерар Депардийо, който беше задържан по-рано в понеделник (29 април) по обвинения в сексуален тормоз, е освободен от ареста в Париж, съобщи BFMTV, позовавайки се на неговия адвокат.



"Жерар Депардийо вече не е в полицейския участък, той е освободен от ареста", е коментира адвокатът на актьора Кристиан Сен Пале.



В понеделник, 29 април, Депардийо беше задържан в съдебно полицейско управление в Париж за разпит във връзка с обвинения в сексуално посегателство, извършено над две жени.



Въпросните жалби са подадени от членове на екипа на два филма: едната от дизайнер на продукцията, участвала в заснемането на филма Green Shutters от 2021 г., а другата от бивш асистент-режисьор на филма The Magician and the Siamese от 2014 г.



През март BFMTV съобщи, че въз основа на първата жалба прокуратурата е започнала разследване срещу Депардийо, което е третото дело, образувано срещу актьора на фона на подобни многобройни обвинения.



В средата на февруари вестник Ouest France, позовавайки се на източници, съобщи за друга жалба, подадена от неназован асистент-режисьор, който според нея е бил тормозен от Депардийо по време на снимките през 2014 г. Беше отбелязано, че прокуратурата в Париж е започнала предварително разследване.



Депардийо вече е разследван по подозрение, че е тормозил актрисата Шарлот Арно.



През април миналата година онлайн изданието Mediapart публикува материал, в който събира свидетелства на 13 жени, които твърдят, че са преживели сексуално посегателство от актьора. Говорим за епизоди, случили се на снимачната площадка на 11 филма и сериала от 2004 до 2022 г.







Депардийо, който отпразнува 75-ия си рожден ден през декември, винаги е отричал всякакви обвинения срещу него.