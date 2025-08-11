© Един човек е убит, а десетки други са ранени при експлозията в стоманодобивен завод в САЩ близо до Питсбърг, Пенсилвания. Аварийните екипи все още са на мястото на инцидента, съобщиха служители, цитирани от Tanjug.



Кейси Райнър, говорител на спешния отдел на окръг Алегение, каза, че има и двама в неизвестност.



Служителите са помолили жителите на квартала, в който се намира заводът да останат на закрито и да затворят всички прозорци и врати.



