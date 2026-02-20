Bloomberg.
Отбелязва се, че споразумението има за цел да закрие окончателно всички искове от групата жертви, която според оценките на техния адвокат наброява най-малко 40. Това решение следва предишните плащания от Програмата за компенсации на жертвите на Епстийн: 121 млн. долара на 136 ищци и допълнителни 48 млн. долара за 59 жертви.
Съизпълнителите на наследството, Дарън Индайк и Ричард Кан, които са работили като адвокат и счетоводител на Епстийн, не признават вината си, но са се съгласили с условията на споразумението.
Цялата сума ще бъде предоставена именно от наследството на Епстийн.
В момента проектът на споразумението се нуждае от одобрение от федералния съдия в Ню Йорк, след което ще стане окончателен. Според документите, изплащането ще възлезе на 35 млн. долара, ако броят на жените в групата надвишава 40, или 25 млн. долара – ако е по-малко.
Адвокат съизпълнителите подчертава, че никоя от жените никога не е обвинявала Индике или Кан в сексуално насилие или в съучастие в престъпленията на Епстийн.
Това споразумение ще бъде последната стъпка в дългогодишния процес на изплащане на обезщетения на жертвите на един от най-шумните скандали в САЩ.
