© виж галерията 17 станаха жертвите на трагедията с дерайлирал трамвай в Лисабон. "Фокус" припомня, че инцидентът стана вчера около 18:00 часа местно време близо до оживения площад "Prasa dos Restauradores“.



Властите съобщиха, че ранените са около 20. Премиерът Луис Монтенегро обяви тридневен траур в памет на жертвите.



Все още нямаме официално потвърждение за причината за инцидента.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.