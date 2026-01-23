El Pais.
По този начин броят на жертвите на мащабна железопътна катастрофа се увеличава на 45 души.
Откритите тела са последните двама души, обявени за издирване.
В спасителната операция участваха 200 специалисти, които работеха денонощно от понеделник, за да открият жертви и да извадят от релсите вагоните на влаковете Iryo и Alvia, сблъскали се в неделя.
Припомняме, че в неделя вечерта в испанския град Адамус влакът Iryo, пътуващ от Малага за Мадрид, дерайлира, след като се сблъска с вагони на влака Alvia, който е пътувал в обратна посока. При инцидента загинаха 45 души, което го прави една от най-тежките железопътни катастрофи в историята на страната.
Освен това, във вторник, друг влак дерайлира близо до Барселона, убивайки един човек и ранявайки 37 други.
Трета катастрофа на влак в Испания се случи на 22 януари, близо до Картахена, след като влак се закачи за рамото на кран, извършващ работа по релсите.
