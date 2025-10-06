Жертвите при срутването на училище в Индонезия са вече 54

© Увеличава се броят на жертвите при срутването на училище в Индонезия. Смъртните случая са вече 54, а най-малко 13 души за изчезнали, съобщава Turkey Today.



"Фокус" припомня, че ислямското училище-интернат "Ал Хозини“ в Сидоарджо, Източна Ява в Индонезия се е срути на 5 октомври по време на следобедна молитва.



Разследванията разкриха, че сградата е била в процес на неразрешено строителство, като към двуетажната конструкция са били добавени още два допълнителни етажа. Експертите предполагат, че добавеното тегло от прясно излят бетон може да е причинило разрушаването на основите.



Директорът на операциите на Националната агенция за търсене и спасяване (Basarnas) Юди Брамантио заяви, че 49 жертви са официално идентифицирани.



Спасителните екипи продължават да работят денонощно, като се фокусират върху райони, където може да има оцелели.



Инцидентът се превърна в най-смъртоносното бедствие в Индонезия досега тази година.