Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи нападението над двама войници от Националната гвардия, извършено в близост до Белия дом, като акт на тероризъм и престъпление срещу нацията. Както заяви американският лидер в своето, виновният ще понесе най-тежкото наказание."Това отвратително нападение беше акт на зло, омраза и терор. Това беше престъпление срещу цялата ни нация, срещу човечеството. Днес вечерта сърцата на всички американци са с тези двама войници от Националната гвардия на Западна Вирджиния и техните семейства", заяви той."Като президент на Съединените щати съм решен да постигна това животно, което е извършило това злодеяние, да плати най-високата цена", добавя американският лидер."Нелегалните мигранти представляват най-голямата заплаха за САЩ, коментира още президентът Доналд Тръмп."Тази атака подчертава основната заплаха за националната сигурност, пред която е изправена нашата нация. Предишната администрация позволи на 20 милиона непроверени и неизвестни чужденци да проникнат в страната", заяви той.Според политика никоя страна не трябва да бъде изложена на такъв риск за самото си съществуване.Министерството на вътрешната сигурност е убедено, че задържаният заподозрян е чужденец, пристигнал в страната ни от Афганистан, адската дупка на земята. Той е бил докаран от администрацията на Байдън през септември 2021 г. с онези прословути полети, за които тогава всички говореха“, подчертава американският лидер.Властите трябва да проведат проверка на всеки чужденец, пристигнал в САЩ от Афганистан по времето на Байдън.