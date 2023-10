© NBC/CNN виж галерията Обичаният Матю Пери, който изигра Чандлър Бинг в "Приятели", почина в събота при докладвано към момента удавяне в джакузито в дома си в Лос Анджелис, съобщиха източници от правоприлагащите органи пред Los Angeles Times. Няма подозрения за упражнено насилие, но разследването е в ход. Той беше на 54 години.



Обаждане на 911 е получено от полицията в Лос Анджелис в 16:07 ч. местно време.



Във времето актьорът беше откровен пред обществото за борбата си със зависимости към алкохола и лекарствата, отпускани с рецепта.



В "Приятели" Пери участва заедно с Кортни Кокс, Мат Лебланк, Дейвид Шуимър, Дженифър Анистън и Лиза Кудроу в емблематичната комедия за сплотена група приятели, живеещи в Ню Йорк.



Ексцентричната за някои роля на странния добряк му донесе номинация за "Primetime Emmy" през 2002 г. В годините той е отличен и с четири други номинации за престижната телевизионна награда за актьорско майсторство, включително две за ролята си на Джо Куинси в "The West Wing" (Западното крило).



"Приятели" беше продукция на Warner Bros. Television, която е собственост на компанията майка на CNN, Warner Bros. Discovery, отбелязват от медийния гигант.



Шоуто помогна за укрепването на кариерата на Пери и той скоро получи роли на големия екран в "Fools Rush In" от 1997 г., "Almost Heroes" през 1998 г. и "The Whole Nine Yards" през 2000 г.



През ноември 2022 г. той публикува мемоари, озаглавени "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо". През последните години той беше откровен за борбите си със зависимостта, с която се бореше дори на върха на кариерата си.



"Опустошени сме от кончината на нашия скъп приятел Матю Пери. Матю беше невероятно надарен актьор и незаличима част от семейството на Warner Bros. Television Group", казаха от Warner Bros. Television Group в изявление за CNN. "Въздействието на неговия комедиен гений се почувства по целия свят и неговото наследство ще живее в сърцата на толкова много хора. Това е сърцераздирателен ден и ние изпращаме нашата любов към семейството му, близките му и всички негови предани фенове".