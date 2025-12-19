Журналист: При евентуални мирни преговори и постигане на мир ще се говори за руски репарации
След повече от 17 часа напрегнати преговори на срещата на върха в Брюксел лидерите на Европейския съюз постигнаха компромисно решение за предоставяне на заем в размер на 90 милиарда евро на Украйна. Средствата са предназначени да покрият част от сериозния бюджетен дефицит на страната, но без да се стигне до конфискация на замразените руски активи.
"Заемът ще бъде изтеглен от капиталовите пазари, но трябва ясно да се каже, че той не покрива изцяло нуждите на Украйна. Необходимите средства са около 135 милиарда евро, като останалата част трябва да бъде осигурена от държавите от Г-7“, подчерта Тодоров. Според него договореното финансиране засега покрива критичните нужди на страната, но не решава дългосрочно проблема с нейното финансиране.
По отношение на замразените руски активи Тодоров посочи, че твърдата позиция на Белгия е изиграла решаваща роля. Именно на нейна територия се намира значителна част от руските средства, което е засилило съпротивата срещу идеята за тяхното използване.
От своя страна журналистът Чавдар Стефанов заяви, че приетото решение не нарушава международното право. По думите му замразените руски активи остават свързани с кредитите, които Европейският съюз ще тегли, и могат да бъдат използвани в бъдеще. "При евентуални мирни преговори и постигане на мир ще се говори за руски репарации. Тогава тези активи могат да бъдат използвани впоследствие“, обясни Стефанов.
