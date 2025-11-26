Токсично общество на тема България - това е Република Северна Македония днес, това са обществените отношения там. Това е медийната политика на повечето медии в Скопие, в РСМ.Това заяви в ефира на БНТ журналистът Костадин Филипов, който коментира нападението над българския си колега и обществен деец в РСМ Владимир Перев."Що се касае за случая с Владо Перев, аз се чух с него същата вечер, когато стана известно, че е имало нападение срещу него. Общо взето разговорът ни премина в един смях, в едни шеги. Защото аз му казах, че чакам това да се случи с него вече няколко години. И че е закъсняло това, което се случи. Макар че, доколкото разбрах, малко е трудно да повярваме, че има някаква инсценировка в цялата ситуация, която се е случила. Просто е било случайно един непознат мъж, който е отишъл, ударил, счупил му очилата. И вербално го обидил на тема българин и го заплашил с обесване и така нататък. Но това е, как да кажа, все по-масова проява, все по-масово усещане на хората в РСМ за най-голямо съжаление, че българите, България, особено българите, които са и граждани на РСМ, които живеят сред тях и всеки ден се виждат или се срещат по улиците, са виновни за сегашното състояние на държавата. И особено по отношение на членството в Европейския съюз."По думите на Костадинов "тонът" за негативно отношение към българите се задава от премиера Християн Мицкоски."Слава богу, все още на битово равнище на гражданите се отнасят с уважение, респект и симпатия към България и към нас. Но, разбира се, има и такива, за които стана дума преди малко. За съжаление, целият тон на това поведение идва от управляващите и лично от премиера Християн Мицкоски. Поставям под сериозно съмнение неговата морална позиция. Той няма право като политик, като държавник, като премиер, като лидер на основната политическа партия да нарушава толкова етични граници".