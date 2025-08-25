ЗАРЕЖДАНЕ...
|Журналисти сред 15-те загинали при израелски удар по болницата "Насър" в Газа
Жертвите на четвъртия етаж на болницата "Насер“ са били убити при двойна атака, при която първо е паднала една ракета, а след това, малко по-късно, когато са пристигнали спасителните екипи, е паднала и втора, съобщи министерството.
Болницата "Насер“ в Хан Юнис, най-голямата в южната част на Газа, е издържала на нападения и бомбардировки през 22-те месеца на войната, като официални лица посочват критичен недостиг на материали и персонал. Израелската армия не е отговорила веднага на въпроси относно удара.
Израелските удари и нападения над болници не са необичайни. Множество болници в Ивицата Газа са били ударени или нападнати, като Израел твърди, че атаките са били насочени срещу бойци, действащи в медицинските съоръжения, без да предоставя доказателства.
При удар над болница "Насер“ през юни са загинали трима души и 10 са били ранени, според министерството на здравеопазването. Тогава израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу бойци на ХАМАС, действащи от командно-контролен център в болницата.
Министерството на здравеопазването съобщи в неделя, че най-малко 62 686 палестинци са били убити във войната. То не прави разграничение между бойци и цивилни, но посочва, че около половината от тях са жени и деца. ООН и независими експерти го считат за най-надеждния източник на информация за жертвите на войната. Израел оспорва тези цифри, но не е предоставил свои собствени.
