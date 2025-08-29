Зловеща пратка пристигна в сградата на парламента на Сърбия

© Вчера в сградата на правителството в Белград пристигна зловеща пратка, адресирана до министъра на вътрешните работи Ивица Дачич. По време на проверката за сигурност на пратката на рентгеновия апарат са установени три куршума, предава Blic.



Министерството на вътрешните работи съобщи по-рано, че въпросната пратка е предадена на 26 август 2025 г. в офиса на Пощите на Сърбия в Пожаревац.



От снимките на пратката, качени в сръбските медии, се вижда ясно, че като получател на пратката е посочен сръбският вътрешен министър.



Полицията обяви, че е идентифицирала и открила лицето, предало пратката, съдържаща куршумите, както и че е в ход по-нататъшна работа по установяване на всички обстоятелства около инцидента.