Зохран Мамдани сътвори история, побеждавайки на кметските избори в Ню Йорк и отстранявайки подкрепяния от Тръмп Куомо, пишат редица западни медии, катоКандидатът на Демократическата партия Зоран Мамдани спечели кметските избори в Ню Йорк, побеждавайки бившия губернатор Андрю Куомо, независим кандидат, и републиканския кандидат Къртис Слайва в ключовите кметски избори в САЩ.Така той става първият индийско-американски мюсюлманин, спечелил надпреварата. Мамдани, който спечели демократичните първични избори по-рано тази година, се изправи срещу бившия губернатор Андрю Куомо, независим кандидат, и републиканския кандидат Къртис Слайва в ключовите кметски избори. Мамдани ще встъпи в длъжност на 1 януари 2026 г., като ще стане най-младият кмет на града от повече от век.Мамдани, който се описа като "най-големият кошмар на Тръмп", заяви, че е показал как демократите могат да победят американския президент, докато празнуваше победата си.По данни натой е спечелил с 60,2% от отчетените гласове, а най-близкият му съперник – бившият губернатор на щата Андрю Куомо – призна поражението си малко след обявяването на резултатите.Мамдани използва победната си реч пред възторжените си поддръжници в Бруклин, за да се пошегува с Куомо и да хвърли ръкавицата на Тръмп."Пожелавам на Андрю Куомо само най-доброто в личния му живот“, заяви той, "но нека тази вечер да е последният път, в който изричам името му, тъй като обръщаме страницата на политиката, която изоставя мнозинството и служи само на малцина".Обръщайки се към Тръмп, който подкрепи Куомо и заплаши да откаже федерално финансиране на Ню Йорк, ако левият демократ спечели, Мамдани заяви: "Ако някой може да покаже на нацията, предадена от Доналд Тръмп, как да го победи, то това е градът, който го е създал".