Изборният ден започна и в Разградско. Областта разполага с 215 секции, където гражданите могат да дадат своя глас.

Към 11 ч. отчетената активност на територията на област Разград е 12,41%, съобщават от Областната администрация. Общо 16 379 избиратели са отишли пред урните.

Най-много хора са гласували в Разград - 6551 души или 12,99%. Секциите там са 71.

Най-малък процент избиратели са упражнили правото си на вот в община Самуил - 9,91% или 908 души, а най-малко хора са гласували в община Цар Калоян - 702.

Общините Кубрат и Завет следват Разград по процент гласували избиратели с 12,69%, а Исперих е на второ място по брой граждани, дали своя вот, с 3285 души или 12,44% от избирателите.