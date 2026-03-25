12-годишно момче бе простреляно по невнимание с въздушна пушка в Ловешко
Инцидентът е станал на 24 март около 18:00 ч., когато двете момчета са взели пушката и са отишли в гориста местност край селото. Оръжието е собственост на 60-годишен мъж, дядо на пострадалото дете, и е било взето без негово знание. Пушката не е била регистрирана по надлежния ред, за което на собственика е съставен акт.
Родителите на пострадалото дете са отказали съдействие от полицията. По случая в РУ Тетевен е образувана проверка.
