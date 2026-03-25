12-годишно момче от село Глогово е било простреляно по невнимание от свой приятел и връстник с въздушна пушка по време на игра, съобщиха от ОД на МВР - Ловеч. Пострадалото дете е откарано във ФСМП-Тетевен, където след преглед е освободено за домашно лечение.Инцидентът е станал на 24 март около 18:00 ч., когато двете момчета са взели пушката и са отишли в гориста местност край селото. Оръжието е собственост на 60-годишен мъж, дядо на пострадалото дете, и е било взето без негово знание. Пушката не е била регистрирана по надлежния ред, за което на собственика е съставен акт.Родителите на пострадалото дете са отказали съдействие от полицията. По случая в РУ Тетевен е образувана проверка.