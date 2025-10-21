12-годишно момче е намушкано в училище в столичния кв. "Христо Ботев", научиСигналът за инцидента е подаден около 10 ч."Ученикът е ранен в областта на рамото. Линейка е откарала детето в "Пирогов", каза заговорителят на столичната Спешна помощ Катя Сунгарска.