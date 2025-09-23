ЗАРЕЖДАНЕ...
|120 г. от рождението на Апостол Арнаудов отбелязаха в ПГЕЕ в Русе
"Личности като тази на Апостол Арнаудов трябва да бъдат познати на съгражданите ни и да бъдат пример за нашето развитие. Считам, че възпитаниците на професионалната гимназия са привилегировани, тъй като вашият патрон е русенец и животът му е минал тук. Всестранно развит талант, той ще продължава да бъде пример както за хората, имали късмета да работят с него и да се учат от него, така и на бъдещите поколения“, каза кметът Милков. Той подчерта, че подобренията, направени в училището през последните години, дават възможност за работа на неговите възпитаници в изключително добра среда.
По случай паметната годишнина кметът връчи на директорката на професионалната гимназия Стефка Мънгова плакет на Община Русе. Тя заяви, че са малко учебните заведения в страната, носещи името на народен учител – признание, което отличава и задължава ПГЕЕ "Апостол Арнаудов“ да бъде носител на просветителския дух.
Специални гости на празника бяха внуците на директора, дал своето име на управлявания от него бивш техникум - Емануил и Виктор Коларови. Те споделиха, че на своето бюро дядо им е държал картонче с надпис на латински "Не за училището, а за живота се учим“, по чиято мисъл се е водил Апостол Арнаудов.
Годишнината бе уважена още от заместник-ректора на Русенския университет доц. д-р инж. Галина Иванова, декана на факултета по електротехника, електроника и автоматика в русенската алма матер- доц. д-р Вяра Русева,, инж. Венцислав Василев – директор на ПГПТ "Атанас Ц. Буров“, директори на ПГ по електротехника и електроника през годините, както и множество настоящи и бивши възпитаници на русенското учебно заведение.
Свои изпълнения представи Стефания Горначка – възпитаничка на НУИ "Проф. В. Стоянов“, а стихотворение, посветено на Апостол Арнаудов, рецитира Мелен Самиева – ученичка от 11. клас. В края на церемонията присъстващите поднесоха венци и цветя пред барелефа на патрона на русенското училище.
Апостол Арнаудов е роден на 23 септември 1905 година в Русе. Средното си образование завършва в Мъжката гимназия "Княз Борис“ в родния си град, а висшето в Юридическия факултет на Софийския университет през 1933 г. Изучава и "Дипломация и консулство“ в Свободния университет, днес УНСС в София.
От 1936 до 1943 г. е заместник-началник на отдел "Занаятчийска просвета“ на Русенската търговско-индустриална камара, като година по-късно става и неин главен секретар. Педагогическата си дейност започва през 1948 г. с положените от него основи на първото заводско училище в Русе /днес Професионална гимназия по машиностроене "А. Буров“/. От 1948 до 1951 г. следва задочно в Историко-филологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски“. През 1964 г. основава ново учебно заведение – Техникума по електротехника в Русе, на което става директор. Публикува статии по педагогически въпроси и се проявява като активен общественик. През 1967 г. Апостол Арнаудов получава званието "Заслужил учител“, а по-късно и "Народен учител“. Когато през 1974 година е пенсиониран, за него е учредена длъжността "Почетен директор на Техникума по електротехника“. От 1995 г. Техникумът по електротехника носи неговото име.
Коментари (0)
