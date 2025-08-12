13-годишно момиче наби 11-годишно. Ритала го е, скубала и му е удряла шамари

© Илюстративна снимка Вчера към 17 часа в РУ-Кула постъпил сигнал от социален работник за видеоклип, съдържащ кадри с насилие от малолетно момиче спрямо друго малолетно момиче, съобщи ОДМВР-Видин.



В хода на предприетите незабавни действия служителите на реда изяснили, че видеото е било заснето привечер на 8 август.



На детска площадка в градчето 13-годишна ритнала, скубала и ударяла шамари на 11-годишна. Установени са очевидци и местен жител, който заснел видеото. Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в Районна прокуратура – Видин. За днес в гр. Кула по случая е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции.