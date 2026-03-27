133 години от гибелта на Баба Тонка бяха отбелязани в Русе
Събитието се състоя пред паметника на възрожденката до къщата музей "Баба Тонка“ край брега на река Дунав, а сред гостите беше и областният управител Орлин Пенков.
"Баба Тонка ни оставя не само пример за саможертва, а урок по гражданска доблест. По това да отстояваме принципи, дори когато цената е висока и по това да поставяме общото благо над личната изгода. В Русе Тонка Обретенова не просто е приютявала революционери, а е отстоявала бъдещето на България. Затова, когато си спомняме за Баба Тонка Обретенова, нека не я виждаме само като герой от миналото, а се опитаме да я разпознаем като ориентир за настоящето“, каза в обръщението си към русенци Орлин Пенков.
Той посочи още, че нейният дом не е бил просто убежище за революционери, а място на непримиримост, на отказ да се живее в страх, както и на вяра, че несправедливостта не е съдба, а нещо, срещу което се изправяш.
"Баба Тонка не е чакала по-добри времена. Тя ги е създавала с действия, кураж и готовност да понесе последствията от своя избор“, сподели още Пенков. Той заяви, че днес ние не сме под чуждо владичество, но сме изправени пред други изпитания – безразличието, примирението и усещането, че "нищо не зависи от нас“. "Точно тук нейният пример звучи най-силно, защото свободата се губи не само с насилие. Тя се губи и с мълчание, с компромиси и отказ да защитим справедливостта. Силната държава се гради не само с думи, а с характер. А свободата се пази не само с памет, а с действия“, заяви още Пенков.
Слово бе произнесено и от кмета Пенчо Милков, който припомни редица исторически факти и посочи, че Баба Тонка не е само символ, но и пример за русенския знак и тежест в националноосвободителните борби. "Сагата около нея и семейството ѝ отразява исторически моменти за цялата ни страна. Цялото семейство са пример за нас и наша гордост“, заяви кметът Милков и посочи, че тя е пример за значението на жените в българската история и за силата, която те носят, духовната сила, даваща смисъл на физическото, както и пример за много други последователки. "Когато вярваш в нещо независимо
дали малодушните са се обърнали срещу теб и те ругаят, трябва да останеш верен на това, в което вярваш“, заяви кметът Милков.
В събитието се включиха 13 младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом и Общинският духов оркестър. Свещеници от Русенската Света митрополия отслужиха заупокойна молитва. От Общинската администрация бе подготвена и богата празнична програма, в която участваха деца от Вокално студио за поп и джаз пеене "Икономов“ и от Общинския младежки дом.
Водещ на церемонията бе актьорът от Драматичен театър "Сава Огнянов“ Косьо Станев.
Припомняме, че Тонка Тихова Обретенова е родена през 1812 г. в село Червен, Русенско. Участва в националноосвободителната борба, като оказва сериозна организационна, морална и финансова помощ на Русенския частен революционен комитет. Нейният дом е сигурно убежище и организационен център на революционните дейци. Тя е съратник и доверено лице на Васил Левски. В борбата за свобода се включват и нейните деца. Петър и Ангел Обретенови са четници в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Никола Обретенов е централна фигура в Русенския частен революционен комитет, участва в четата на Христо Ботев. Георги Обретенов се включва в четата на Стоил войвода в Старозагорското въстание. Петрана Обретенова ушива знамето на Червеноводската въстаническа чета (1875). Анастасия Обретенова е женена за революционера, писател и публицист Захари Стоянов. В своите "Записки по българските въстания" той разказва за личността и живота на Баба Тонка и така обезсмъртява името и делото ѝ в народната памет.
На събитието присъстваха още председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, както и редица представители на държавната и местната власт, а също и кандидат-депутати.
