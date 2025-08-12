17-годишен мотоциклетист загина след удар в бетонен стълб

© илюстративна снимка Вчера около 19,00 ч. на единния телефонен номер 112 бил подаден сигнал за възникнал пътен инцидент с мотоциклетист на пътя с. Кондофрей посока с. Чуковец, общ. Радомир.



Пристигналите на място полицаи установили, че мотоциклетът е управляван от 17-годишен от с. Чуковец. При ляв завой младежът е изгубил контрол над превозното средство и се е ударил в електрически бетонен стълб.



Медицинският екип е констатирал смъртта на момчето. Трупът е закаран в Съдебна медицина - Перник за аутопсия. Установено е, че младият мъж е правоспособен водач и документите на мотоциклета са изрядни. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.