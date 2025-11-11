18-годишен шофьор блъсна пешеходец в Бяла, възрастният мъж е починал
На 10 ноември 2025 г. около 12:00 часа в РУ Бяла е получена информация от УМБАЛ "Канев“ в Русе за починало при тях лице. Съобщено било е, че ден по-рано, на 9 ноември, в отделението по обща хирургия е бил приет мъж на 58 години от град Бяла с множество тежки травматични увреждания. Въпреки оказаната медицинска помощ, пострадалият е починал на 10 ноември в болницата.
След получаването на сигнала са извършени незабавни оперативно-издирвателни действия от служители на РУ – Бяла с цел изясняване на случая и установяване причините за нанесените увреждания. В хода на първоначалните полицейски действия е установено, че на 9 ноември около 19:00 часа в град Бяла, при навлизане в кръстовището на улиците "Камчия“ и "Огоста“, е настъпило пътнотранспортно произшествие: лек автомобил "Фиат Пунто“, управляван от 18-годишен местен жител, се е движел по ул. "Камчия“, когато е възникнало съприкосновение с пешеходец, намиращ се в началото на ул. "Огоста“.
При инцидента автомобилът е преминал през левия крак и тялото на пешеходеца. Водачът го е транспортирал до болницата в Бяла. Оттам пострадалият е бил препратен в УМБАЛ "Канев“ – Русе, където по-късно е починал. По случая са извършени оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели и е назначена съдебно-медицинска експертиза за изясняване на точната причина за смъртта. Образувано е досъдебно производство.
