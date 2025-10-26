ЗАРЕЖДАНЕ...
18-годишно момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа край Троян
Двама от тях са откарани за преглед в болница, а третият е освободен за домашно лечение.
Инцидентът е станал към 1:00 часа тази нощ на пътя Орешак - Троян. Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в железобетонен стълб, след което се е преобърнал. 18-годишната водачка на колата е починала на място.
По случая е образувано досъдебно производство.
