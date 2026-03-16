Отнета е книжката на шофьор, хванат два пъти в рамките на час да управлява с близо 200 км.ч., съобщиха от ОДМВР-Сливен.Нарушението е установено през нощта на път І-6 близо до разклона за село Бинкос с камера за контрол на скоростните режими. Сектор "Пътна полиция" в Сливен извършва денонощен контрол на места с повишена концентрация на пътни произшествия и осъществява наблюдение над системните нарушители.На 8 март в 20,55 часа е заснет лек автомобил "БМВ", който се движи в посока град Казанлък със скорост 200 км.ч. при ограничение 90 км.ч. и в 21,44 часа на същото място автомобилът е засечен в посока Сливен със скорост 189 км.ч.. Водачът е установен. Той е на 21 години от село Чинтулово. За това нарушението са му съставени и връчени два акта на обща стойност 2100 лева, шофьорската книжка му е отнета и автомобилът е спрян от движение. Той има три години стаж зад вола като за този период са му съставени 8 акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени, 12 от които е заплатил.По време на контролът, осъществен на 8 март, са заснети още 5 високи скорости. Водачите са санкционирани.Контролът по пътна безопасност на територията на ОДМВР-Сливен продължава. Извършват се засилени проверки за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, спазване на ограничението на скоростта и правоспособност. Освен по главните пътища се засилва контролът в малките населени места и общинската пътна мрежа.