25-годишен мъж е задържан след пътно-транспортно произшествие в село Самуил, след като не е спазил дистанция и е ударил друг автомобил, съобщиха от ОДМВР - Разград.Сигналът е бил получен около 10:50 часа на 29 декември. На място полицейският екип установил, че 25-годишният водач на "Фолксваген Голф" от село Богомилци е ударил в задната част "Фиат Добло", управляван от 39-годишен мъж от град Завет.При проверката водачът е тестван за алкохол и наркотици. Алкохолната проба е отрицателна, но тестът за наркотици е дал положителен резултат за кокаин. Мъжът е отказал кръвен анализ и е задържан в РУ - Исперих.При последвалите действия у него са открити близо 8 грама тревиста маса, реагираща на канабис. Наркотичното вещество и автомобилът са иззети, а по случая е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.