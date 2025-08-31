27-годишен и 16-годишен се сбиха заради момиче в Разград

© Сигнал за спор, прераснал във физическа саморазправа, е получен на тел.112 около 19.00 часа на 29 август.



В района на детска площадка до библиотеката в град Разград са установени 27-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Разград и непълнолетен 16-годишен от ловешкото село Александрово.



При спор за момиче двамата си разменили удари. По-големият е прегледан в ЦСМП, след което транспортиран в ДПБ – град Бяла. Води се проверка по чл.131, ал.1, т.12 от НК, съобщиха от ОДМВР - Разград.