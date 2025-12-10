30-годишен мъж е тежко ранен след силен удар в стълб в Русе
Ударът е бил силен, а водачът е тежко пострадал. Екип на Спешна помощ го е транспортирал до УМБАЛ "Канев", където са установени сериозни травми в областта на тазобедрената става и други наранявания. Мъжът е настанен в интензивно отделение в тежко състояние.
На водача са издадени талони за медицински изследвания за установяване употребата на алкохол и наркотици. Полицията е извършила оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство. По първоначални данни участъкът не е рисков, а настилката е била суха и добре осветена. Причините за катастрофата се изясняват.
Шофирайте внимателно!
