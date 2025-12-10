Тежка катастрофа е станала тази нощ в Русе. Произшествието е възникнало около 23:02 ч. Лек автомобил "Фолксваген", управляван от 30-годишен мъж и движещ се по бул. "Стефан Стамболов" в посока бул. "Мидия Енос", е напуснал платното в района на магазин "Билла", навлязъл е в разделителната ивица и се е ударил челно в метален стълб от контактната мрежа на тролейбусния транспорт.Ударът е бил силен, а водачът е тежко пострадал. Екип на Спешна помощ го е транспортирал до УМБАЛ "Канев", където са установени сериозни травми в областта на тазобедрената става и други наранявания. Мъжът е настанен в интензивно отделение в тежко състояние.На водача са издадени талони за медицински изследвания за установяване употребата на алкохол и наркотици. Полицията е извършила оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство. По първоначални данни участъкът не е рисков, а настилката е била суха и добре осветена. Причините за катастрофата се изясняват.